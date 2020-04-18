Появилось видео «карантинной» вечеринки в Екатеринбурге

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры частной вечеринки, которую устроили в Екатеринбурге в двухкомнатной квартире в районе ТРЦ «Алатырь».

Полиция расследует обстоятельства проведения подпольного мероприятия во время режима самоизоляции. По предварительной информации, гостями вечеринки стали около 30 человек, приглашения направлялись лично.

Глава пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых отметил, что по данному факту будет проведена проверка. В случае подтверждения опубликованных материалов будут приняты меры реагирования «со всеми вытекающими для любителей ночных фуршетов последствиями».

По его словам, пыл таких людей, вероятно, «охладит только когда из соседней квартиры или подъезда, не дай Бог, конечно, начнут выносить гробы», пишет портал E1.