Отец обнаружил мёртвым годовалого сына в пустой квартире

В Подмосковье отец обнаружил годовалого сына мёртвым в пустой квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в Коломне. 16 мая местный житель вернулся домой. Перед ним открылась страшная картина. Мужчина увидел своего годовалого сына мёртвым.
Тело малыша находилось в кроватке. Безработной матери мальчика в квартире не было. На место происшествия прибыли правоохранители. Им удалось предварительно установить, что причиной смерти ребёнка стало удушение.
В настоящий момент выясняются детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram