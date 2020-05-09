Cкончался подросток, которого не положили в больницу из-за объявленного в ней карантина

В Башкортостане скончался подросток с опухолью мозга. Ранее стало известно, что 19-летнего парня не положили в больницу из-за того, что в ней был объявлен карантин.
15 апреля стало известно о том, что у Ранэля Шамсутдинова опухоль мозга. Госпитализировать молодого человека не могли из-за того, что больница закрылась на карантин. После этого родные Ранэля обатились к врачам, чтобы те посодействовали в обследовании и госпитализации парня.
Операцию молодому человеку всё-таки удалось провести. Но после удаления опухоли он впал в кому. 8 мая стало известно о смерти парня, сообщает Gorobzor.
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