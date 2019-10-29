Выслеживал 2 месяца: Дагестанец жестоко расправился с женой и тещей

В Дагестане мужчина совершил двойное убийство. Он расправился с супругой и тещей.

Информация о чудовищном убийстве появилась в соцсети ВКонтакте, на странице паблика Мэш. Сообщается, что убийству предшествовала пышная свадьба. Однако после бракосочетания мужчина стал избивать жену. После одного из инцидентов девушка убежала от мужа. Она пришла к матери, после чего обе женщины стали скрываться у родственников.

Однако мужчина не унимался. Он выслеживал супругу 2 месяца. Когда она пришла домой вместе с мамой, туда же нагрянул и злоумышленник. На почве ревности мужчина нанес супруге множественные ножевые ранения. Мать пыталась заступиться за дочь, ее преступник тоже не пощадил. В итоге пожилая женщина умерла на месте кровавой бойни, а жена жестокого дагестанца скончалась по пути в медучреждение.

Фото и видео: МВД по РД