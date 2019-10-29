На главную Новости мира Выслеживал 2 месяца: Дагестанец жестоко расправился с женой и тещей
Новости мираПроисшествия

Выслеживал 2 месяца: Дагестанец жестоко расправился с женой и тещей

В Дагестане мужчина совершил двойное убийство. Он расправился с супругой и тещей.

Информация о чудовищном убийстве появилась в соцсети ВКонтакте, на странице паблика Мэш. Сообщается, что убийству предшествовала пышная свадьба. Однако после бракосочетания мужчина стал избивать жену. После одного из инцидентов девушка убежала от мужа. Она пришла к матери, после чего обе женщины стали скрываться у родственников.

Однако мужчина не унимался. Он выслеживал супругу 2 месяца. Когда она пришла домой вместе с мамой, туда же нагрянул и злоумышленник. На почве ревности мужчина нанес супруге множественные ножевые ранения. Мать пыталась заступиться за дочь, ее преступник тоже не пощадил. В итоге пожилая женщина умерла на месте кровавой бойни, а жена жестокого дагестанца скончалась по пути в медучреждение.

Фото и видео: МВД по РД

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»