Воры ограбили АЗС на 2 миллиона бесплатными заправками

Свыше 417 бесплатных заправок на АЗС осуществили два вора в Ленобласти. Они «сэкономили» более 2,1 миллиона и были засняты на камеру.
Судимый ранее 40-летний хакер использовал софт, который помог «дестабилизировать работу серверов на АЗС». Идея взлома такова, что через программу можно было сделать полный кэшбек после осуществления заправки.
Именно таким образом рецидивист и решил зарабатывать. Он нанял 31-летнего шофера с Газелью. В грузовик поставили бак на 1 000 литров. Мужчины заправлялись, возвращали деньги, а потом перепродавал топливо вблизи заправок. Так они успели «заработать» на 15 АЗС. Теперь их осудят, пишут Вести.
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