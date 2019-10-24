Воронежец оказался на кассе без денег и ограбил магазин

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Воронежа. Он подозревается в ограблении магазина на улице Боровской. Об этом пишет портал «Новости Воронежа».

По предварительным данным, в торговую точку зашли двое мужчин с целью купить спиртное и сигареты. Стоя в очереди на кассе, они поняли, что у них нет денег.

Один из них стал просить кассира, чтобы тот отпустил товар в долг. В этот момент его приятель выхватил из кассы 3000 рублей и убежал. Благодаря записям с камер наблюдения злоумышленника задержали. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.