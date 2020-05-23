В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
По словам выписанной из медучреждения женщины, она с ужасом вспоминает, что ей пришлось пережить.
«Меня почти не лечили. Лежала две недели просто так. Таблетки пришлось требовать, иногда они кончались и мы лежали так», – зачитала Секачева.
В письме утверждается, что рядом с пациенткой лежала бабушка, которую «не кормили, пить не давали». Отмечается, что она умерла от бездействия.
«После проверки убрали трупы, которые стояли десятками у дверей моей палаты», – заключила депутат.
Сейчас медики утверждают, что работу в медучреждении уже наладили.
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