Волонтер объяснила странное поведение Усольцевых перед пропажей

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина заявила в беседе «АиФ», что не увидела ничего загадочного в поведении Усольцевых незадолго до исчезновения.

Так она прокомментировала информацию о появлении видео, на котором семья якобы запечатлена возле турбазы накануне пропажи. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как, выйдя из бани, Сергей и Ирина внезапно вдвоем на машине поехали в сторону леса.

«Они могли свернуть по запарке. Упущение есть в том, что нет видео, которое бы зафиксировало, вернулись они или нет», — отметила Торгашина.

Также волонтер пояснила, что к турбазе можно подъехать и со стороны леса. По ее словам, в этом случае путешественникам было бы далековато идти до домика, где они могли жить, но сам такой вариант допустим.

Торгашина добавила, что уже появились споры, настоящее ли это видео или созданное с помощью ИИ, а также предположения, что в кадре запечатлен не Усольцев.

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Неделю назад исполнился год, как семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Последний раз телефон Усольцева выходил на связь вечером того же дня в нескольких километрах от ближайшего жилья, после чего в зоне с отсутствующим покрытием сотовой сети туристы исчезли.

Криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей на туристов маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остались бы специфические следы. В ходе поисковой операции их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ. Официальной версией остается несчастный случай.