Военные отразили массированную атаку ВСУ на Москву

Минувшей ночью российские военные отбили массированную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он рассказал, что с вечера понедельника до пяти утра 6 октября в сторону столичного региона летели 650 дронов.
«Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — написал Собянин на платформе «Макс».
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Накануне мэр города отметил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Московского региона летели почти десять тысяч БПЛА. Большую часть из них нейтрализовали на дальних рубежах, а менее тысячи — на подлете к столице.