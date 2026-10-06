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Новости России

Военные отразили массированную атаку ВСУ на Москву

Никита Рязанцев
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Минувшей ночью российские военные отбили массированную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он рассказал, что с вечера понедельника до пяти утра 6 октября в сторону столичного региона летели 650 дронов.

«Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — написал Собянин на платформе «Макс».

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Накануне мэр города отметил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Московского региона летели почти десять тысяч БПЛА. Большую часть из них нейтрализовали на дальних рубежах, а менее тысячи — на подлете к столице.

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