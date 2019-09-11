В Якутии ревнивые братья похитили и убили конкурента

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Якутии. Они обвиняются в похищении и убийстве человека. Инцидент произошел в декабре 2018 года.

По версии следствия, два брата приревновали мужчину к одной женщине. Они подкараулили жертву у квартиры, оглушили и насильно посадили в машину. Потерпевший сопротивлялся и получил не менее 35 ударов ножом в жизненно-важные органы. От полученных травм он скончался на месте, пишет SakhaNews.

После убийства родственники вывезли труп и закопали его за пределами населенного пункта.