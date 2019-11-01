В Якутии пилот дал девушке «порулить» самолетом

Представители транспортной полиции проверят видео, на котором пилот посадил девушку за штурвал самолета Ан-24. Об этом пишет «Якутия 24».

По предварительной версии, полет произошел над Якутией. Сообщается, что рейс выполняла авиакомпания «ИрАэро» 31 августа по маршруту Якутск-Батагай.

Ведомство проводит проверку по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В авиакомпании отметили, что имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с ее деятельностью в сфере пассажирских перевозок.