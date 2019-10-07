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В Улан-Удэ таксист избил пьяного пассажира монтировкой

Полиция разбирается в деталях конфликта, который произошел между таксистом и пассажиром в Улан-Удэ.

По словам 52-летнего водителя, он забрал пьяного молодого человека с Богородского острова. В салоне пассажир начал выражаться грубыми нецензурными словами. После словесной перепалки таксист был вынужден высадить пассажира.

Тогда 23-летний мужчина кинул в отъезжающий автомобиль бутылку, которая попала в заднее крыло. Водитель взял монтировку, вышел из авто и избил молодого человека, пишет Информ Полис.

В отношении обоих участников потасовки возбуждены уголовные дела. Дознание продолжается.

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