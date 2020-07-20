В ухе тюменца нашли живую улитку

Речная улитка поселилась в слуховом проходе жителя Тюменской области. Находку обнаружили после того, как мужчина обратился с жалобами ко врачу.

Тюменец решил пойти к доктору после того, как его начали мучить шевеления в ухе. Врач осмотрел слуховой проход и обнаружил неожиданную причину беспокойства — живая улитка-прудовик. Речной обитатель размером с сантиметр поселился в голове мужчины.

К счастью, медикам удалось вытащить моллюска. Как улитка смогла попасть внутрь мужчины — неизвестно. Пациент рассказал, что некоторое время назад ходил с собакой на водоем, но сам не купался. Дискомфорт у него появился, когда пес отряхнулся после выхода из воды. Об этом сообщает издание Daily Storm.