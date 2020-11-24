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Новости мираПроисшествия

В Уфе орудует педофил, называющий себя женскими именами

Никита Брыкин

Следователи в Башкирии занимаются розыском 22-летнего Константина Силантьева, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, пишет портал «KazanFirst».

По версии следствия, молодой человек надругался над малолетним ребенком в Уфе в ноябре этого года.  

Уточняется, что парень может представляться вымышленными именами, в том числе женскими.

Приметы подозреваемого: худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы светлые крашеные, короткие. На момент совершения преступления на нем была куртка до колен красного цвета.

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