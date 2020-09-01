В Тверской области убили знаменитого кота-библиотекаря

В выходные стало известно об убийстве рыжего кота Степана, который был символом библиотеки в Городне, пишет «КП». Он ночевал у себя, а каждый день, как на настоящую работу, отправлялся в «храм книги».

По словам очевидцев, к этому может быть причастен один из жителей многоквартирного дома, где живет хозяйка пушистого. На вопрос, почему к убийству кота может быть причастен сосед, местная жительница ответила: «Ему все коты не угождают». Сейчас ведется поиск свидетелей циничного убийства.

«Никто с этим человеком не хочет связываться. Нехороший человек», — отметила женщина.

Директор библиотеки считает, что сделавший это человек расправляется со всеми котами в подъезде — якобы из-за того, что они там гадят.

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Кот Степан был зачислен в штат как «SMM-мяунджер». Для него завели трудовую книжку. Он ходил в библиотеку как «работник», был любимцем детей. Фото со Степой появлялось на афише каждой выставки и акции. Он был активным участником всех встреч и мероприятий.

При этом кот был известен далеко за пределами села – о нем снимали репортажи, писали статьи.