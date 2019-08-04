На главную Новости мира В Сургуте водитель Mercedes устроил ДТП и скрылся
Новости мираПроисшествия

В Сургуте водитель Mercedes устроил ДТП и скрылся

В воскресенье, 4 августа, в Сургуте случилось ДТП. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Бахилова.

Сообщается, что участниками происшествия стали 3 машины. Столкновение спровоцировал водитель автомобиля Mercedes. Виновник аварии с места ЧП скрылся. После действий лихача на немецком авто столкнулись кроссовер Lexus и седан Toyota Camry.

Известно, что в результате ДТП травмированным оказался водитель паркетника Lexus. Его доставили в медучреждение. Теперь правоохранители разыскиваюи виновника столкновения, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Фото и видео: паблик «ХМАО ДТП»

Загрузка...

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Китайцев обрадовало ДТП под Мурманском

Смолянка заставила 9-летнюю дочь просить милостыню у церкви

В Петербурге авария унесла жизнь мотоциклиста