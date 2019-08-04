В Сургуте водитель Mercedes устроил ДТП и скрылся

В воскресенье, 4 августа, в Сургуте случилось ДТП. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Бахилова.

Сообщается, что участниками происшествия стали 3 машины. Столкновение спровоцировал водитель автомобиля Mercedes. Виновник аварии с места ЧП скрылся. После действий лихача на немецком авто столкнулись кроссовер Lexus и седан Toyota Camry.

Известно, что в результате ДТП травмированным оказался водитель паркетника Lexus. Его доставили в медучреждение. Теперь правоохранители разыскиваюи виновника столкновения, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Фото и видео: паблик «ХМАО ДТП»