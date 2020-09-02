В школах Тверской области установят обеззараживатели воздуха

В Тверской области установят устройства для обеззараживания воздуха в каждом учебном заведении, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На закупку рециркуляторов направлено более 80,1 млн рублей. По плану, в учебные заведения всего должно поступить свыше 4 200 приборов, чтобы одного прибора хватило на 3-4 класса.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что такие устройства должны стоять в каждом кабинете во избежания вспышек коронавируса.

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Глава региона поручил в ближайшее время закупить еще приборов для полного обеспечения учреждений рециркуляторами.