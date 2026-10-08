Изображение от diana.grytsku на Freepik
Новости России

Суд в Москве запретил нейросети раздевать россиян

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Суд в Москве запретил использовать фотографии россиян в нейросети, которая создает изображения людей без одежды с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Роскомнадзор выявил сайт, который предлагает пользователям создавать обнаженные и порнографические изображения на основе реальных фотографий. Один из слоганов сервиса предлагает «раздеть свою подругу с помощью ИИ».

Ведомство установило, что сайт работает через зарубежные сервисы. При этом на нем не нашли информации, подтверждающей согласие граждан на обработку персональных данных.

Роскомнадзор указал на нарушение права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. После этого ведомство обратилось в суд.

Суд признал незаконным размещение на сайте фото- и видеоизображений россиян. Запрет распространился и на материалы с гражданами России, которые сервис создает с помощью искусственного интеллекта.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Мужчина пострадал на пожаре в Петербурге
Следующая статья
Жительница Рязани получила травму в маршрутке на Московском шоссе
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Политика

Политолог назвал символическим визит делегации НАТО в Киев

Василий Вакаров считает, что приезд Военного комитета альянса должен был продемонстрировать поддержку главкому ВСУ Александру Драпатому
Экономика и бизнес

В Рязани суд взыскал с подрядчика 36 млн рублей за незаконное использование бюджетных средств

Прокуратура Рязанской области добилась признания дополнительного соглашения к контракту на строительство ФОКа недействительным
Культура и события

Рязанский губернаторский симфонический оркестр пригласил на концерт «От света к тени»

В программе произведения Жака Ибера и Дмитрия Шостаковича. 
Интересное

Участник «Битвы экстрасенсов» предположил, кому мог передать дар Кашпировский

Никита Турчин предположил, что Кашпировский мог передать бывшему лидеру ЛДПР способность предвидеть события
Новости России

IT-аналитик Кусков: Происшествие в дата-центре Яндекса в Сасове затронуло миллионы пользователей

После пожара компания остановила работу дата-центра, из-за чего несколько сотен организаций столкнулись с проблемами в работе своих ресурсов
Новости кино и ТВ

Кашпировский планировал выступление в Стамбуле за несколько месяцев до смерти — SHOT

Одни из последних сеансов Кашпировский провел в мае. По словам его знакомых, уже тогда было заметно, что ему становилось тяжело, однако он продолжал работать.
Общество

В Рязанской области обновили базу вакансий в АПК 

Работодатели разместили около 900 предложений, почти 400 вакансий предусматривают готовые варианты жилья
Спорт

В Сасово строят стадион в парке «40 лет ВЛКСМ»

На объекте уже начали обустраивать спортивное ядро и возводить трибуну и гараж
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье