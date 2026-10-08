Суд в Москве запретил нейросети раздевать россиян

Суд в Москве запретил использовать фотографии россиян в нейросети, которая создает изображения людей без одежды с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Роскомнадзор выявил сайт, который предлагает пользователям создавать обнаженные и порнографические изображения на основе реальных фотографий. Один из слоганов сервиса предлагает «раздеть свою подругу с помощью ИИ».

Ведомство установило, что сайт работает через зарубежные сервисы. При этом на нем не нашли информации, подтверждающей согласие граждан на обработку персональных данных.

Роскомнадзор указал на нарушение права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. После этого ведомство обратилось в суд.

Суд признал незаконным размещение на сайте фото- и видеоизображений россиян. Запрет распространился и на материалы с гражданами России, которые сервис создает с помощью искусственного интеллекта.