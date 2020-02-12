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В Сети показали первые кадры съемок новых «Сватов»

Неподалеку от города Минска начались съемки 7-го сезона популярного сезона «Сваты». Процесс ведется в населенном пункте Дуличи. Его засняли на видео.

При просмотре ролика можно заметить главных героев – Федора Добронравова и Татьяну Кравченко. Эпизод демонстрирует, что действие одного из моментов будет проходить во время Масленницы. Зрителей ждут зажигательные танцы актеров и шутки артистов.

Первые кадры со съемочной площадки были опубликованы поклонниками сериала. Премьера фильма пройдет в 2021 году, сообщает Лайф.

Фото и видео: Инстаграм

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