В Псковской области выявлено 400 семейных дебоширов

В Псковской области в период пандемии коронавируса усилен полицейский контроль над нарушителями семейного порядка.
В настоящее время «на карандаш» взяты 384 семейных дебошира. Об этом общественности рассказал врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Андрей Березин.
— Мы ежедневно отслеживаем динамику. Сейчас, во время ситуации с коронавирусом, прослеживается тенденция на снижение тяжких преступлений и снижение преступлений средней тяжести – последних было в апреле десять, — заявил полицейский в прямом эфире ПАИ-live .
Также полицейский отметил, что ситуация постоянно мониторится и находится под контролем ведомства, — пишет ПАИ.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram