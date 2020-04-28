Вторник, 28 апреля, 2020
10.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Псковской области выявлено 400 семейных дебоширов

7info7

Мужчина спрятал тело убитой подруги в холодильнике в Башкирии

Новости мира
В Башкирии расследуется жестокое убийство, совершенное в городе Октябрьском. Об этом пишет портал «Башинформ». Сообщается, что 20 апреля в...
Узнать больше

Нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек

Коронавирус мир
В одной из больниц Абакана из-за человека, который нарушил режим самоизоляции, более 30 человек заразились коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
Узнать больше

Полчища змей атаковали дом под Краснодаром

Новости мира
Полчище змей атаковало частный дом в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Ленинском хуторе в Киевском сельском поселении. 12 каспийских...
Узнать больше
-

В Псковской области в период пандемии  коронавируса усилен полицейский контроль над нарушителями семейного порядка.

В настоящее время «на карандаш» взяты 384 семейных дебошира. Об этом общественности рассказал врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Андрей Березин.

— Мы ежедневно отслеживаем динамику. Сейчас, во время ситуации с коронавирусом, прослеживается тенденция  на снижение тяжких преступлений и снижение преступлений средней тяжести – последних было в апреле десять, — заявил полицейский в прямом эфире ПАИ-live .

Также полицейский отметил, что ситуация постоянно мониторится  и находится под контролем ведомства,  — пишет ПАИ.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанец застрелил оленя в заповеднике

Новости Рязани
Жители Рязанского района возвращались от родственников и решили сократить путь через лес в районе Келецкого заказника. Они услышали выстрелы, а затем увидели...
Узнать больше

В каком районе Рязанской области больше всего заболевших COVID-19

Коронавирус
Опергруппа регионального правительства приводит данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. К 13.00 28 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19...
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
В ближайшие часы в Рязанской области испортится погода. Ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Такая погода сохранится до...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Владимир Путин выступит с новым обращением по поводу коронавируса

Коронавирус
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Глава государства сделает новое заявление по поводу коронавируса. Ограничительные меры,...
Узнать больше

#МЫожидаемКВН. Прямой эфир с Евгением Донских

Новости Рязани
Официальная Рязанская лига МС КВН продолжает марафон #МЫожидаемКВН. В среду, 29 апреля, в группе Официальной Рязанской лиги ВКонтакте состоится...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей 27 апреля

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за понедельник, 27 апреля. https://youtu.be/L-VvGTZ1MgA По состоянию на 16...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+