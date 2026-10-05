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Новости России

Baza: нижегородский расчленитель убил приютившую его женщину, ее мать и дочь

Никита Рязанцев
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Нижегородским расчленителем оказался мужчина в бегах, который скрывался у знакомой женщины, пишет Baza.

По предварительной версии, местная жительница приютила беглеца в поселке Неклюдово, однако тот убил ее во время одного из конфликтов. Затем он решил, что ее родственницы выдадут его правоохранителям.

«Испугавшись, что мать и дочь погибшей позже обратятся в полицию, он поехал к ним и расправился с ними тоже», — говорится в материале.

Орудием убийства стала монтировка. После этого злоумышленник расчленил тела пенсионерки и девушки и расфасовал их по пакетам. Далее он нанял «Газель», чтобы вывезти останки в лес. Его планы сорвали сотрудники ДПС, остановившие авто для проверки документов в районе Борского моста.

Как писал SHOT, пассажир, подозреваемый в преступлениях, скрылся с места преступления, а задержанный водитель машины утверждает, что его лишь наняли перевезти неизвестный груз. Сейчас на месте работают следователи СК и полиция.

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