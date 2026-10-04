Кадр из видео © Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
Новости России

Адвокат Жорин раскрыл неизвестные детали жизни Кашпировского и высказался о его тайне

Алексей Самохин
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Адвокат Сергей Жорин рассказал о многолетней дружбе с Анатолием Кашпировским. По словам юриста, они поддерживали отношения около 20 лет, а Жорин помогал психотерапевту по различным юридическим вопросам.

«Мы и дружили, и общались, и работали вместе очень много лет. Без преувеличения, можно сказать — лет 20», — рассказал адвокат в комментарии aif.ru. Он, в частности, занимался бракоразводным процессом Кашпировского. Психотерапевт однажды познакомил Жорина с актером Александром Пороховщиковым, с которым сам поддерживал дружеские отношения.

Каким Кашпировский был в жизни

Жорин отметил, что вне сцены и телевизионных выступлений Кашпировский сильно отличался от привычного публике образа.

По словам адвоката, психотерапевт был веселым человеком с хорошим чувством юмора. При этом он отличался принципиальностью и искренне верил в то, чем занимался.

«Он был, скажем, в хорошем смысле слова, одержим своей работой. Спокойно относился к скепсису в его сторону», — отметил Жорин.

Адвокат признался, что не знал о рождении младшей дочери Кашпировского. О появлении ребенка директор психотерапевта сообщил журналистам менее недели назад.

По словам Жорина, они с Кашпировским могли достаточно откровенно разговаривать, поэтому решение сохранить информацию о ребенке в тайне стало для него неожиданностью.

Что известно о причине смерти Кашпировского

Комментируя сообщения о возможных проблемах с сердцем, Жорин назвал такую версию правдоподобной. Он отметил возраст Кашпировского и ухудшение его самочувствия в последние годы.

При этом адвокат подчеркнул, что психотерапевт практически всю жизнь поддерживал хорошую физическую форму. Он занимался тяжелой атлетикой и продолжал тренироваться даже в пожилом возрасте, насколько позволяли возможности.

«Максимально спортивный человек до самых последних дней, но сердце действительно могло не выдержать», — сказал Жорин.

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