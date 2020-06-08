В Приморье иномарка улетела в залив

На Русском острове в Приморском крае иномарка улетела в залив Петра Великого. ЧП произошло на улице Гродекова и было заснято на видео.
Управлявший седаном марки Toyota водитель не успел вовремя остановить транспортное средство. В итоге машина на полной скорости рухнула в судоходный канал. Сам виновник ДТП успел выбраться из машины, пока она тонула.
Никто травм не получил. Японский седан нашли на глубине в пять метров. Ведется поверка, пишет РЕН ТВ.
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