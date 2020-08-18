В Петербурге пьяные дагестанцы избили прохожего за сделанное замечание

Полицейские задержали уроженцев Дагестана, которые напали на сделавшего им замечание прохожего и ранили его ножом. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел 17 августа на Дворцовой набережной в Петербурге. Разгоряченные алкогольными напитками 20-летний и 21-летний молодые люди приставали к любителям понаблюдать за разводом мостов, а также охотно демонстрировали знания русского мата.

Проходивший мимо 18-летний парень сделал им замечание. В ответ он получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу. Потерпевшего госпитализировали.

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На уроженцев Дагестана составили административные протоколы.