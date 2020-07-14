В Омске отец ребенка облил бензином и поджег беременную женщину

Арестован мужчина, который обвиняется в убийстве беременной женщины в Омске. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел в ночь на 12 июля. Сообщается, что мужчина работал на железной дороге в Москве. Ему позвонила женщина и сообщила, что тот станет отцом. Эта новость не порадовала молодого человека, и он приехал в Омск, чтобы разобраться в ситуации.

Во время встречи беременная омичка потребовала от мужчины нести ответственность за свои поступки и объясняла, что ему нужно будет платить алименты. Вскоре между молодыми людьми вспыхнула ссора. Злоумышленник ударил жертву несколько раз трубой.

После этого мужчина облил тело легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Убийца попытался скрыться, однако вскоре его задержали. Следствие продолжается.