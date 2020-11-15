В Крыму осудили отца, который спал, пока его дочь насиловали и убивали

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Крыма, тело дочери которого нашли на дне Северо-Крымского канала. Мужчину признали виновным по статье «Оставление ребенка в опасности», пишет «КП».

Сообщается, что 31 мая мужчина пошел с приятелем рыбачить и взял с собой шестилетнюю дочь. Друзья распили спиртное, после чего отец девочки уснул. Воспользовавшись ситуацией, близкий друг семьи, который, как оказалось, неоднократно судим, изнасиловал и убил ребенка, после чего сбросил тело в канал. Его нашли днем 1 июня на дне.

Отец был задержан в тот же день, а на следующий день в правоохранительные органы обратился друг семьи и признался в убийстве.

Родственника погибшей приговорили к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы десяти процентов в доход государства. Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении убийства продолжается.