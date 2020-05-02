В Красноярске скончалась выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

В Красноярске после недели в реанимации умерла и.о. главврача краевого госпиталя для ветеранов Елена Непомнящая. Об этом, со ссылкой на региональный Минздрав, пишет «Российская газета».
Издание напоминает, что сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. По неофициальной версии, ЧП случилось в кабинете медика, во время селекторного совещания по коронавирусу.
Елена Непомнящая ушла из жизни в пятницу, 1 мая.
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