В Краснодаре девушки украли яйца и устроили бойню с продавщицей

Телеканал РЕН ТВ поделился видео драки двух девушек, которые попались на краже яиц, с продавщицей. Инцидент произошел в Краснодаре.

Сообщается, что сообщницы действовали по плану. Пока одна отвлекала работницу магазина пустыми разговорами, напарница запихнула в дамскую сумочку хрупкий товар. Вскоре продавщица заметила кражу. Подругам сделали замечание, требуя вернуть украденное. В ответ те просто оттолкнули назойливую сотрудницу и убежали.

На выходе из супермаркета началась настоящая бойня. Женщина в фартуке и оппонентка с яйцами падают на асфальт и остервенело рвут друг другу волосы, пинают ногами. Продавщица, скорее всего, уже написала заявление в полицию.

Подробности уточняются.