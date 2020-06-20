В Казани пассажир выстрелил в кондуктора за просьбу надеть маску

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Житель Казани напал на кондуктора с газовым пистолетом за просьбу надеть маску и перчатки. Об этом пишет портал «Inkazan».

Инцидент произошел на остановке «Строительный колледж». Сообщается, что в результате случившегося для кондуктора была вызвана скорая помощь. Водитель автобуса заблокировал злоумышленника. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда пассажиры отказываются надевать средства индивидуальной защиты. Ранее кондуктор несколько раз просила женщину надеть маску, но та отказалась, назвав тех, кто в масках, «баранами». Нарушительницу доставили в отдел полиции.