В Казани на экоактивиста завели уголовное дело

В столице Татарстана возбудили уголовное дело в отношении экоактивиста. Ранее мужчина пожаловался правоохранителям на избиение.

Александр Давыдов рассказал, что его избили ночью с 31 января на 1 февраля на территории Казани. Он отметил, что неизвестные ему люди избили его ногами и дубинкой, одновременно осыпая угрозами. Затем потерпевший обратился к стражам порядка и уехал за пределы РФ. По факту полученных данных было заведено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что в указанное активистом время и в указанном месте его никто не бил.

– Следы побоев на лице гражданина отсутствовали. Синяки и ушибы на теле были им получены, согласно заключению судмедэксперта, не менее чем за шесть часов до обращения в полицию. Допрошенные друзья и родственники потерпевшего также не подтвердили его показания о совершенном нападении, болевых ощущениях и плохом самочувствии», – уточнили сотрудники правоохранительных органов.

После этого уголовное дело по факту побоев закрыли. В это же время было заведено дело по факту заведомо ложного доноса. Подозреваемого ищут, он находится за границей, сообщает Вечерняя Казань.

Фото: Вечерняя Казань