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В Карелии водитель протаранил толпу пешеходов и скрылся, есть погибшие

Водитель ВАЗ-2106 протаранил толпу пешеходов и уехал. В результате наезда погиб один человек, еще двоих отвезли в больницу.

ЧП случилось 31 августа в Костомукше. На улице Калевалы примерно в 22:10 водитель «шестерки» потерял контроль над своей машиной и наехал на троих пешеходов, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении. Наезд оказался серьезным: смертельные травмы получила женщина-пешеход 1976 года рождения. Она умерла на месте происшествия. Еще двое – пешеходы 1963 и 1976 годов рождения с травмами были срочно госпитализированы.

После ДТП виновник скрылся. Но его личность установили и задержали. Оказалось, что наезд совершил мужчина 1987 года рождения. Проходить медосвидетельствование он не стал. Ведется расследование, сообщает Столица на Онего.

Фото: ГИБДД Карелии, МЧС Карелии

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