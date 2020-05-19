В детском доме под Омском орудовал вахтер-педофил

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося в Колосовском районе Омской области, пишет портал «Om1.ru».
Сообщается, что 15-летний воспитанник детского дома пожаловался на взрослого мужчину, который фотографировал его обнаженным. В преступлении подозревают 30-летнего сторожа-вахтера учреждения.
По предварительной информации, инцидент произошел прямо в спортивном зале детского дома. Как стало известно, ранее вероятный злоумышленник был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
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