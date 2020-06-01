В Чите прокурор избил и изнасиловал любовницу

Забайкальский краевой суд освободил из-под ареста бывшего прокурора Алексея Афанасьева, обвиняемого в изнасиловании сожительницы. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Сообщается, что мужчина работал в местной природоохранной прокуратуре и регулярно изменял своей супруге с любовницей. При этом злоумышленник поднимал на нее руку, часто ссорился. Однажды он попытался задушить сожительницу и избил ее шваброй.
Женщина написала заявление в полицию. В результате ее сожителю пришлось уволиться. В ночь на 11 мая мужчина попытался содрать с жертвы серьги, избил и изнасиловал ее. При этом мужчина предложил даме не ходить в полицию, а выйти за него замуж.
У потерпевшей диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Мужчине запретили с ней встречаться.
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