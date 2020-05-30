В Башкирии работницу школы пять часов насиловали в машине

Правоохранительные органы занимаются розыском 29-летнего жителя Белорецкого района в Башкирии, который подозревается в жестком изнасиловании и удержании женщины. Об этом пишет портал «Ufacitynews».
Инцидент произошел 28 мая. По предварительной версии, злоумышленник уговорил повара в школе покататься на машине. После непродолжительной поездки водитель напал на пассажирку.
По словам потерпевшей, он удерживал ее в машине на окраине села порядка пяти часов и все это время насиловал. После этого маньяк бросил свой автомобиль и сбежал.
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