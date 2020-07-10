В Башкирии пытали и убили 100-летнего ветерана ВОВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту разбоя и убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Накануне тело пенсионера нашли в его доме в селе Леузе Кигинского района Башкирии. Предположительно, грабители связали его веревками, избили и проломили ему голову. Они требовали у дедушки отдать им все накопления.

Появилось оперативное видео с места гибели мужчины. Создана следственно-оперативная группа. Извергов ищут.

Иван Николаевич Несмеянов отметил вековой юбилей в ноябре 2019 года. После смерти супруги ветеран жил один, но его регулярно навещали дочери-пенсионерки. За ним присматривали соцработники и соседи.