В Барнауле таксист отказался везти девушку в медицинской маске

В Барнауле таксист не повез пассажирку, надевшую медицинскую маску. Конфликт перевозчика и девушки был заснят на видео и размещен в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети ВКонтакте.

По словам пассажирки, водитель не желал отменять поездку и стал пререкаться с ней. После этого пассажирка была вынуждена покинуть салон авто. Выходя, она сильно хлопнула дверью автомобиля. За это таксист ударил девушку по голове. Он назвал всех носящих маски людей «придурками» и «больными».

Пассажирка обратилась в компанию, в которой работает таксист. Ей обещали провести беседу с водителем, но клиентку это не устроило. Она заявила, что больше никогда не станет пользоваться сервисом, сообщает РЕН ТВ.