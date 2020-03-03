В аэропорту Омска парень прочитал рэп полицейскому и попал в психбольницу

В Омске молодой человек, обожающий рэп, устроил перформанс в местном аэропорту и угодил в психбольницу. Таким финалом история закончилась потому, что парень зачитал рэпчик полицейскому.

Инцидент был заснят очевидцами на видео. При просмотре видно, как сперва сидевший на лавочке парень начинает громко читать рифмованные строки вслух, затем он приближается к стойке правоохранителей, уверенно размахивая руками и вколачивая строки рэпа. Видеоролик был опубликован в Сети, после чего начались споры: пользователи заявили, что задержанный мог просто долго ждать самолет и начать читать рэп от скуки. Однако стражи порядка уверены, что мужчина болен.

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Они скрутили гражданина и доставили в психиатрическую больницу. При этом представители транспортной полиции отметили, что кроме «выступления» парень ничего в аэропорту странного не делал, полицейским не мешал и не нарывался, сообщает Вечерняя Казань.