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Установлена причина драки на борту лайнера Сочи – Москва

Алексей Агеев
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Стало известно, почему двое мужчин подрались в салоне самолета «Уральских авиалиний». Причиной потасовки стало случайное прикосновение.

Конфликт мужчин 1986 и 2001 годов рождения случился, когда самолет уже прилете из Сочи в столицу РФ. Пассажиры готовились к выходу и собирали вещи. Во время судорожных сборов один из участников драки задел другого рукой. Извинения ситуацию разрешить не помогли. Затем началась ссора с оскорблениями в адрес родных до третьего поколения. В итоге это завершилось тем, что мужчины сцепились и начали бить друг друга. Разборка была настолько серьезной, что разнять противников сумели лишь правоохранители, у стюардов сделать это не получилось.

Фото: Инстаграм

Теперь по факту произошедшего ведется расследование. Мужчин после инцидента сопроводили в полицейское отделение, пишут Вести.

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