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Ульяновск: в ДТП пострадали четыре человека

11 августа, примерно в час дня на улице Зои Космодемьянской в Ульяновске столкнулись два кроссовера. Виновником аварии стал 24-летний мужчина, который управлял автомобилем Land Rover.

Он выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил японский паркетник Mitsubishi ASX. Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению транспортных средств.

В итоге травмированными оказались водитель «японца», а также три пассажира: один взрослый и двое детей (девочка 2015 года рождения и мальчик 2017 года рождения). По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Misanec.ru.

Фото: ЧП Ульяновск

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