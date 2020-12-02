УФАС выявило сговор на более 800 млн руб при ремонте дорог во Владивостоке

Приморское УФАС выявило сговор на более чем 800 миллионов рублей при ремонте автомобильных дорог во Владивостоке, говорится на сайте управления.
Как следует из материалов дела, компании, которые планировали принять участие в аукционах, договорились об определении победителя и о том, кто будет работать субподрядчиком.
В дальнейшем участники соглашения, которых УФАС не называет, исполняли выигранные контракты, используя стройматериалы, строительную технику и рабочую силу друг друга.
УФАС по Приморскому краю признало факт нарушения участниками соглашения Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело к поддержанию цены на торгах.