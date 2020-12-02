Среда, 2 декабря, 2020
-3.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

УФАС выявило сговор на более 800 млн руб при ремонте дорог во Владивостоке

7info

Приморское УФАС выявило сговор на более чем 800 миллионов рублей при ремонте автомобильных дорог во Владивостоке, говорится на сайте управления.

«На основании материалов, поступивших из Следственного управления Следственного комитета России, Приморским УФАС России были рассмотрены обстоятельства заключения 5 муниципальных контрактов на осуществление текущего ремонта дорог города Владивостока в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма контрактов составила 808 717 961,6 рубля», — говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, компании, которые планировали принять участие в аукционах, договорились об определении победителя и о том, кто будет работать субподрядчиком.

В дальнейшем участники соглашения, которых УФАС не называет, исполняли выигранные контракты, используя стройматериалы, строительную технику и рабочую силу друг друга.

УФАС по Приморскому краю признало факт нарушения участниками соглашения Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело к поддержанию цены на торгах.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

На Московском шоссе в Рязани встали троллейбусы

Сервис ЯндексПробки показывает, что движение на Московском шоссе в сторону центра города сильно затруднено. Пробки оцениваются в 8 баллов.
Узнать больше
Новости Рязани

На трассе М5 в Рязанском районе произошло массовое ДТП

По словам очевидца, авария случилась в Турлатове на полосе движения в сторону от Рязани. Столкнулись фура и несколько легковых автомобилей.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за тумана. Его текст размещён на сайте регионального управления МЧС России. По прогнозам синоптиков,...
Узнать больше
Новости Рязани

В мастерской Центра пчеловодства под Рязанью обнаружен труп мужчины

В мастерской Центра пчеловодства под Рязанью обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает МК в Рязани. Умершему было ...
Узнать больше
Новости мира

Подозреваемый в 26 убийствах «казанский маньяк» рос в нормальной семье – соседка

Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей...
Узнать больше
Новости Рязани

В ДТП на трассе Клепики – Рязань погиб человек

Авария случилась в четверг, 26 ноября, в 6 часов на 19-м километре автодороги около деревни Рябиновка.
Узнать больше
Новости медицины

Главврач рязанской больницы стала Заслуженным работником здравоохранения РФ

Главный врач ОКБ им. Н.А. Семашко Людмила Сорокина удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Узнать больше
Новости Рязани

МХК «Рязань-ВДВ» одержал тринадцать побед подряд

Рязанская молодежка расположилась на втором месте турнирной таблицы, от лидерства ее отделяют всего два очка.
Узнать больше
Коронавирус

В Рязанской области заразились коронавирусом более тысячи детей

В возрастной группе от 18 до 45 лет выявлено 4 тыс 212 случаев коронавируса, в возрасте от 65 до 80 лет – 2 тыс 477 случаев.
Узнать больше
Новости Рязани

Выросло число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

На 18.30 понедельника, 30 ноября, в больницах Рязани и области находятся 522 пациента с COVID-19, в том числе 6 детей.
Узнать больше
Новости Рязани

Коронавирус выявлен в 31 рязанской школе

COVID-19 выявлен в 17 детских садах, 31 школе, 6 ссузах и 4 вузах. Во всех этих учебных заведениях проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области создали охранную зону памятника природы «Дубки»

Памятник природы «Дубки» находится в Рязанском районе. Охранная зона создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на него.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+