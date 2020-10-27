Ударившего пьяного полицейского подростка отправили под домашний арест

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что 18-летнего Егора Те, ударившего пьяного подполковника в Москве, отправили под домашний арест до 25 декабря.

Против молодого человека возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сам «пьяный подполковник», упавший после удара юноши, находится в больнице с проломленным черепом.

Утверждается, что так парень отреагировал на оскорбления пьяного стража порядка. Как передает телеканал, в крови полицейского было обнаружено 2,74 промилле алкоголя.

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По предварительной версии, около станции метро «Бауманская» правоохранитель стал задирать парня. В ответ студент нанес оппоненту удар, подполковник упал и ударился головой о кафель.