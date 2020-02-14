Трое мужчин изнасиловали женщину прямо в электричке

Стражи порядка выясняют обстоятельства преступления, которое произошло в электропоезде, следовавшем из Москвы в Тверь. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что 13 февраля в одну из столичных больниц 32-летняя женщина. По ее словам, в ее отношении было совершено сексуальное насилие. В электричке «Москва – Тверь» к ней подошли трое мужчин. Жертву избили, изнасиловали, после чего она потеряла сознание.

По некоторым данным, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она отказалась писать заявление в полицию.