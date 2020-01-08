Тело девушки без верхней одежды нашли на Урале

В поселке Белоярском Свердловской области было обнаружено тело 16-летней девушки без верхней одежды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следователей.

Вскрытие показало, что причиной смерти подростка стало общее переохлаждение. Телесных повреждений не найдено, следов насильственной смерти нет. Отмечается, что вещи погибшей не похищены. Проводится проверка.

Ее тело нашли вблизи пятого километра железной дороги «Баженово – Асбест». По предварительным данным, девочка отправилась на день рождения своего друга, которое молодые люди праздновала на даче отца именинника, пишет E1.