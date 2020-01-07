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С 20 января в Касимове подорожает проезд

В городе Касимове Рязанской области поднимется плата за проезд. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Касимов» в соцсети ВКонтакте.

Очевидцы сфотографировали в одном из автобусов объявление, в котором указано, какими будут тарифы на проезд. Так, за передвижение по городу теперь придется отдавать 23 рубля. А если пожелаете добраться до поселка Приокского, надо будет заплатить 25 рублей.

В конце объявления сообщается, что новые тарифы вступят в силу 20 января 2020 года.

Фото: «Типичный Касимов»

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