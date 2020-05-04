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Супруги организовали бордель для занятий проституцией в Перми

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Завершено расследование в отношении 28-летнего мужчины и двух девушек, которых обвиняют в организации занятий проституцией в Перми. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что в июле 2016 года супруги подыскали девушек для оказания интим-услуг за деньги. Для этого мужчина организовал притон в съемной двухкомнатной квартире. Вскоре злоумышленник приобрел двухкомнатную квартиру и сделал из нее трехкомнатные апартаменты.

Отмечается, что бордель работал круглосуточно. Реклама о любви за деньги размещалась в социальных сетях. При этом в заведении работала так называемая «горячая линия». Деятельность притона была пресечена осенью 2018 года. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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