Стали известны детали смерти «каширского маньяка» в СИЗО

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Газете «МК» стали известны подробности гибели сантехника из подмосковной Каширы Андрея Ежова, подозреваемого в серии убийств и изнасилований.

Ранее сообщалось, что «каширского маньяка» нашли мертвым в СИЗО № 11 в Ногинске. По предварительным данным, мужчина умер от механической асфиксии (удушения). По данному факту проводится проверка на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО. По информации ТАСС, мужчина покончил с собой.

Как рассказал председатель ОНК МО Сергей Леонов, Ежов сидел в камере один. Он совершил самоубийство в четыре часа утра. Сотрудник все увидел по видео, однако не успел добежать до места происшествия. Рядом с Ежовым нашли несколько предсмертных записок, в которых просил никого в своей смерти не винить.

Леонов отметил, что мужчина находился в тяжелом психологическом состоянии.

«Мы указали в акте о том, что заключённый требует особого внимания, что, возможно, склонен к суициду, знаю, что с ним потом работал психолог. Однако, как видите, это не помогло», – заключил он.

По данным следствия, в 2010-2020 годах мужчина убивал и насиловал женщин. Злоумышленник проникал в окна квартир на первых этажах, душил жертву, после чего «совершал насильственный половой акт». Всего «каширский маньяк» признался в девяти убийствах и изнасилованиях.