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Стали известны детали расстрела в воинской части Забайкалья

Комиссия Минобороны подтвердила, что у открывшего стрельбу по сослуживцам рядового Рамиля Шамсутдинова был межличностный конфликт с одним из находившихся в составе караула офицеров. Об этом пишет РБК.

В ведомстве уточнили, что факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились. При этом не отрицается повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы.

Отмечается, что командиры, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения».

Напомним, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли.

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