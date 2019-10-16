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Специалисты сообщили, как повысить производительность смартфона

Сотрудники компании Avast рассказали, как можно достаточно оперативно и эффективно повысить производительность смартфона. Для этого нужно удалить плохие и ненужные фотографии, сообщают эксперты.

Работники Avast исследовали хранилища смартфонов и выяснили, что снимки плохого качества забирают на себя примерно 20 процентов в памяти гаджета. Установлено, что владельцы телефонов сохраняют в среднем 952 кадра, 22 процента из которых одинаковые, темные или размытые. А вот если такие фото удалить, то к смартфону вернется высокая производительность, сообщает Уфатайм.

При этом специалисты уточнили, что пользователи, чей возраст составляет 18-24 года, хранят меньше всего фотоснимков в памяти своих девайсов. Сотрудники Avast полагают, что в этом молодым людям помогают популярные в нынешнее время приложения Инстаграм и Snapchat, сохраняющие фотографии и видеоролики.

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