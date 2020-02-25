Слепую пенсионерку поили уксусом двое жильцов в Уфе

В Уфе 93-летняя местная жительница стала жертвой злоумышленников, которые поили ее уксусом. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на волонтерскую организацию «Старость в радость – Уфа».

Выяснилось, что слепая пенсионерка поселила в одной из комнат своей квартиры двоих мигрантов, чтобы разделить плату за жилье. После того как жильцы получили прописку, ее жизнь превратилась в настоящий кошмар.

Жильцы стали издеваться над женщиной и ее внучатой племянницей. В частности, они разгромили ее дом, ничего не платили за квартиру и постоянно вымогали деньги, а саму бабушку поили разведенным уксусом.

Закончился кошмар благодаря соседям, которые обратились в полицию. Правоохранители задержали жильцов, а волонтеры организовали сбор средств, чтобы помочь пострадавшей пенсионерке.