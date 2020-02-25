Николай Любимов назвал причину, по которой новые ФАПы в регионе не работают

Губернатор Николай Любимов поручил министерству строительного комплекса Рязанской области совместно с региональным минздравом максимально ускорить процесс лицензирования и регистрации построенных в 2019 году в Рязанской области фельдшерско-акушерский пунктов, чтобы эти учреждения могли начать полноценно работать. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Любимов объяснил, что ФАПы не могут начать работу раньше установленных сроков для регистрации.

— Тем не менее, нам необходимо эти сроки регистрации социально значимых объектов максимально сокращать с тем, чтобы мы могли быстрее открывать их для людей. Это касается и ФАПов, и ФОКов, и школ, и детских садов, которые мы строим или капитально ремонтируем, – сказал Любимов.

В ходе рабочей поездки в Шацкий район губернатор посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Казачья Слобода. ФАП будет обслуживать население 6 населённых пунктов с общей численностью более двух тысяч человек.

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, все 15 ФАПов, построенные в регионе и получившие «Акты ввода в эксплуатацию» в декабре прошло года, получат лицензию на медицинскую деятельность в марте 2020 года и приступят к работе. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Казачья Слобода Шацкого района начнёт работу 26 февраля текущего года.